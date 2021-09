Cina: Parlamento Ue, con sanzioni niente ratifica accordo su investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento sottolinea l'importanza strategica delle relazioni Ue-Cina, ma chiarisce che il processo di ratifica dell'accordo globale sugli investimenti non può iniziare finché la Cina non eliminerà le sanzioni contro i deputati e le istituzioni Ue. I parlamentari europei ribadiscono anche la loro richiesta alla Commissione e al Consiglio di progredire su un accordo di investimento dell'Ue con Taiwan. Condannando le violazioni sistematiche dei diritti umani in Cina, i deputati chiedono un dialogo regolare Ue-Cina sui diritti umani e l'introduzione di parametri che misurino i progressi. Le discussioni dovrebbero includere le violazioni dei diritti umani in Xinjiang, Mongolia interna, Tibet e Hong Kong. (segue) (Beb)