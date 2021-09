Cina: Parlamento Ue, con sanzioni niente ratifica accordo su investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Parlamento europeo si rammarica della coercizione cinese contro le aziende europee che hanno tagliato i legami della catena di approvvigionamento con la regione nord-occidentale dello Xinjiang per le preoccupazioni riguardanti la situazione del lavoro forzato. Invita l'Ue a sostenere queste aziende e a garantire che l'attuale legislazione europea vieti effettivamente alle aziende coinvolte negli abusi nello Xinjiang di operare nell'Ue. Infine, i deputati sottolineano la necessità di sviluppare standard globali con partner simili per le tecnologie di prossima generazione, come le reti 5G e 6G. Le aziende che non soddisfano gli standard di sicurezza devono essere escluse, secondo gli europarlamentari. La relazione chiede che al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) vengano dati un mandato e le risorse necessarie per affrontare le operazioni di disinformazione cinese, compresa la creazione di una Task Force StratCom dedicata all'Estremo Oriente. (Beb)