Russia: elezioni Duma, per l'opposizione attesa crescita dei consensi, ma pesa l’assenza di Navalnyj

- Da domani al 19 settembre i cittadini della Federazione Russa saranno chiamati al voto per l’elezione dei deputati della Duma di Stato, ovvero la camera bassa del Parlamento, e potranno scegliere a quale partito affidare il loro voto tra ben 14 liste in corsa. Anche se la conquista della maggioranza assoluta dei seggi da parte di Russia Unita, il partito di governo, non è in discussione, si prevede una vittoria meno ampia di quella di cinque anni fa, con conseguente crescita delle liste di opposizione. Secondo gli ultimi e più attendibili sondaggi, al partito di Putin dovrebbero andare tra il 40 ed il 45 per cento dei voti, in calo rispetto al 54,2 per cento del 2016, mentre al secondo posto si piazzerebbe il Partito comunista guidato dall’inossidabile Gennadij Zjuganov, reduce da un ottimo risultato alle ultime elezioni regionali, dato in crescita tra il 17 ed il 19 per cento. Completerebbe il podio, pur senza andare in doppia cifra, il Partito liberaldemocratico, formazione di centrodestra di Vladimir Zhirinovskij. (segue) (Rum)