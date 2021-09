Russia: elezioni Duma, per l'opposizione attesa crescita dei consensi, ma pesa l’assenza di Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialdemocratici di Russia Giusta ed il Partito dei pensionati dovrebbero riuscire a superare la soglia di sbarramento del 5 per cento, impresa invece più difficile per entrambe le liste ambientaliste in corsa, ovvero i Verdi e Alternativa Verde. Va precisato che tutti questi partiti di opposizione, in particolare comunisti e liberaldemocratici, non sono apertamente ostili al sistema di governo monopartitico che ha in Putin il suo vertice, ma piuttosto svolgono un ruolo di opposizione costruttiva e rassicurante per il governo, volta ad incanalare il dissenso dell’elettorato senza paventare alcun “cambio di regime”. (segue) (Rum)