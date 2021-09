Russia: elezioni Duma, per l'opposizione attesa crescita dei consensi, ma pesa l’assenza di Navalnyj (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pesare sulle elezioni è chiaramente l'assenza di Aleksej Navalnyj, figura cardine dell'opposizione russa, e del suo entourage, esclusi dalla competizione elettorale. esso rischia di restare fuori dal parlamento, subendo le conseguenze dell’assenza forzata del blogger ed oppositore del Cremlino alla tornata elettorale. Navalnyj è agli arresti dallo scorso gennaio e sta scontando una condanna a due anni e otto mesi per appropriazione indebita in una colonia penale; il suo sito “Smart Voting”, creato per unire le opposizioni contro Russia Unita, indicando agli elettori quale candidato votare per sconfiggere gli esponenti governativi, è stato oscurato con l’accusa di promuovere “attività estremiste”.Inoltre, è stata varata recentemente una legge che identifica come “agenti stranieri” qualsiasi testata giornalistica indipendente che riceva finanziamenti dall’estero; sono stati etichettati come tali anche il quotidiano online “Meduza”, con sede a Riga, in Lettonia, e l’emittente radiotelevisiva “Dozhd”. (segue) (Rum)