Energie: Confcommercio, aumenti shock bollette per imprese, governo intervenga

- Continua a crescere il costo dell’energia per le imprese del terziario: Confcommercio stima, per il prossimo mese di ottobre, incrementi dei costi per le imprese che potranno attestarsi sul 42 e sul 38 per cento rispettivamente per elettricità e gas. Si prevede, si legge in una nota, che già dal prossimo mese di ottobre, il prezzo unico nazionale possa registrare un incremento di quasi il 50 per cento rispetto al trimestre precedente e di oltre il 400 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2020. Ciò, a sua volta, determinerà effetti significativi sull’andamento dell’inflazione nel breve termine. La crisi che sta investendo i mercati dell’elettricità e del gas, prosegue la nota, non ha paragoni con il recente passato ed ha una gravità che richiede misure urgenti ed immediate: il dato trova conforto dall’andamento dei prezzi dell’elettricità nel mercato all’ingrosso. Al 16 settembre il prezzo medio giornaliero in Italia ha raggiunto il record di 183,42 euro a megawatt/ora: soltanto un anno fa, nel secondo trimestre 2020, il prezzo medio giornaliero dell’elettricità nel mercato all’ingrosso si attestava intorno ai 24,8 euro per megawattora. I prezzi del gas sono invece passati da una media del 2020 di 10 euro per megawattora a 170 euro. A legislazione vigente e con gli automatismi in essere, secondo elaborazioni di Confcommercio con Nomisma energia, per un negozio con potenza impegnata di 35 chilowatt e consumo annuo di 75 mila chilowattora, la maggiore spesa per la bolletta elettrica sarebbe di oltre 6 mila euro su base annua su un totale di 19 mila euro. (segue) (Com)