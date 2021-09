Energie: Confcommercio, aumenti shock bollette per imprese, governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dipendenza del nostro sistema energetico dai prezzi internazionali delle materie prime, prosegue la nota, rende più manifesti i limiti dell’attuale configurazione del sistema di prelievo che, ancora oggi, pone a carico degli utenti finali il costo degli incentivi economici alla produzione da fonti rinnovabili (oneri generali di sistema). Tali oneri, a partire dal 2015, hanno avuto un ammontare stabile quantificabile in circa 15 miliardi di euro annui, arrivando a pesare quasi per un quarto sul totale della bolletta. Il governo, scrive Confcommercio, intervenga subito trasferendo questi oneri nella fiscalità generale e provvedendo al relativo finanziamento tramite l’istituzione di un apposito fondo da gestire secondo le regole di finanza pubblica. In un primo momento “dovrebbero essere da subito espunti dalla bolletta elettrica gli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica: tali trasferimenti consentirebbero una riduzione degli oneri generali stimabile intorno ai 2,2 miliardi di euro all’anno”. A parziale copertura degli interventi di riduzione degli oneri generali di sistema “si potrebbe destinare la raccolta delle imposte con finalità simili a quelle delle attività finanziate dagli stessi”. Altra direzione che potrebbe assumere l’azione riformatrice del governo è “la riduzione delle imposte sull’elettricità e la sterilizzazione dell’Iva sulla differenza del costo dell’energia tra l’ultima quotazione dell’Arera riferita a luglio 2021 e la prossima del primo ottobre”. (Com)