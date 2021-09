Covid: Faraone (Iv), green pass sia obbligatorio anche in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi che il provvedimento che estende il green pass a tutti i lavoratori è in Cdm, mi aspetto che il certificato verde diventi obbligatorio anche per l’accesso al parlamento". Lo afferma, in una nota, il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. "Nei luoghi istituzionali per primi si deve dare l’esempio positivo ai cittadini. I presidenti di Camera e Senato diano il via libera a questa misura contestualmente all’approvazione in Cdm", aggiunge. (Com)