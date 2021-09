Roma 2021: Tempesta (Pd), Raggi alla frutta, imbucata a San Basilio per inseguire Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi si presenta a San Basilio nel corso di una visita di Gualtieri assieme a Don Coluccia. Siamo davvero alla frutta. Per far fronte a cinque anni di nulla, di false promesse per quel territorio, la Raggi è costretta a inseguire di notte Roberto Gualtieri. Per fortuna questa amministrazione è ai titoli di coda". Lo scrive su Facebook Giulia Tempesta, candidata all'Assemblea Capitolina nelle liste del Pd.(Rer)