Viabilità: Aspi, sulla A1 Milano-Napoli chiusure notturne della stazione di Basso Lodigiano

- Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Basso Lodigiano, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna, nelle due notti consecutive di giovedì 16 e venerdì 17 settembre, con orario 21:00-5:00. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud.(Com)