Usa-Slovenia: ministra per Sloveni all'estero Jaklitsch in visita a Cleveland

- La ministra per gli Sloveni all'estero, Helena Jaklitsch, avvia oggi una visita di 10 giorni presso le comunità di connazionali negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la visita parte da Cleveland, in Ohio, e si concluderà a Lemont, nell'Illinois. Il tema principale della visita è il 30mo anniversario dell'indipendenza slovena, che viene celebrato oggi al Cleveland City hall con l'inaugurazione della mostra "Noi e loro senza frontiere" e una presentazione della cucina slovena. La mostra, a cura del Museo tecnico della Slovenia, è dedicata a personaggi di origine slovena che, grazie alle migrazioni, hanno contribuito al progresso scientifico e tecnologico sul suolo statunitense. La mostra vuole evidenziare l'impatto positivo della migrazione sulla società, dimostrando al contempo lo stretto legame tra patrimonio tecnico e scientifico e identità culturale e nazionale. La ministra Jaklitsch, ospite d'onore all'inaugurazione della mostra, incontrerà il sindaco Frank Jackson prima della cerimonia. Durante la sua visita a Cleveland, inoltre, Jaklitsch incontrerà il senatore di stato Kenny Yuk, il consigliere comunale Michael Polensky e il presidente di Cleveland Global, Joe Cimperman. Durante la visita di Jaklitsch verranno aperti numerosi altri eventi nell'ambito delle Giornate slovene a Cleveland. La ministra proseguirà poi il suo tour visitando i connazionali sloveni a New York, Indianapolis, Milwaukee, Joliet e Lemont vicino a Chicago, Illinois. (Seb)