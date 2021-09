Energia: ministro della Romania, limitare prezzi vorrebbe dire rinviare investimenti nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Limitare i prezzi del gas naturale e dell'energia non è una soluzione per la Romania, perché significa allontanare gli investitori o rimandare investimenti strategici come quelli nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, parlando all'emittente televisiva pubblica. "Mantengo la mia opinione, in linea di principio, come detto nella riunione di governo ed è la stessa del presidente del Consiglio. Non credo che limitare il prezzo del gas naturale o dell'elettricità sia una soluzione, perché comporta allontanare gli investitori, significa rimandare investimenti come quelli nel Mar Nero fino a quando gli investitori non vedranno che questo limite (ai prezzi) non c'è più. Noi abbiamo bisogno, sia per il gas che per l'energia elettrica, di grandi investimenti nel sistema, nella produzione di energia elettrica e gas", ha spiegato il ministro romeno. "Abbiamo visto la notizia che in Spagna il governo ha detto che sta limitando i prezzi", ha proseguito Popescu. "Non ho visto il testo della legge spagnola. Ho fatto domanda all'ufficio di rappresentanza e probabilmente riceverò il testo della legge spagnola. Vediamo cosa fanno gli spagnoli. E vediamo le condizioni in Spagna rispetto alle condizioni in Romania. La Spagna è un importatore di gas, non produce gas. Noi siamo produttori di gas", ha sottolineato il ministro romeno spiegando che "lo Stato spagnolo può dire che durante l'inverno il prezzo alla popolazione è un tantum per il gas, ma non pensate che Gazprom o chi vende in Spagna effettivamente venda a quel prezzo". "Assolutamente no. Venderà al prezzo di mercato, e il governo spagnolo ne pagherà la differenza", ha precisato. (segue) (Rob)