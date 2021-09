Energia: ministro della Romania, limitare prezzi vorrebbe dire rinviare investimenti nel Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia romeno ha poi sottolineato che la produzione di gas è diminuita leggermente in Romania, un calo del 10 per cento per quanto riguarda la società Omv Petrom, perché non sono stati effettuati investimenti in nuove scoperte. "L'anno scorso c'è stato il consumo più basso, i prezzi del gas erano più bassi a causa della pandemia e alcuni pozzi sono stati chiusi perché non c'era domanda sul mercato. Ora vanno riaperti, bisogna reinvestire. Se limitiamo i prezzi e puoi vendere solo a quel prezzo, tu, come produttore, pensi che sia un incentivo a fare investimenti? Ma sono d'accordo con il primo ministro che insieme dobbiamo trovare una soluzione. Forse troveremo una soluzione mista, ma non per limitare il prezzo bensì affinché si paghi paghi un prezzo più basso", ha detto Popescu. (segue) (Rob)