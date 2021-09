Energia: ministro della Romania, limitare prezzi vorrebbe dire rinviare investimenti nel Mar Nero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia romeno ha dichiarato di volere che i primi quantitativi gas dal Mar Nero entrino nel sistema della Romania nel 2026, il che significa che la decisione di investimento deve essere presa l'anno prossimo. Il ministro Popescu ha anche annunciato che oggi incontrerà una delegazione di Omv Petrom, guidata dal nuovo Ad della compagnia austriaca Omv, Alfred Stern, e sarà probabilmente presentata la strategia di investimento dell'azienda in Romania. "Probabilmente parleremo anche del progetto sul gas nelle acque profonde del Mar Nero, Neptune Deep, e probabilmente ci saranno dei chiarimenti su quando inizieremo l'estrazione a Neptune Deep. Voglio avviare al più presto lo sfruttamento delle risorse energetiche e non voglio più ostacoli legali per poter avviare questi investimenti", ha precisato il ministro dell'Energia di Bucarest. (Rob)