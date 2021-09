Roma 2021: Raggi, cercasi Michetti disperatamente, scappa ai confronti, non è serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercasi Michetti disperatamente. Il candidato della Lega Nord continua a scappare: neanche oggi si è presentato ad un confronto tra i candidati sindaco. Questa non è serietà. Non ha neanche il coraggio di confrontarsi. Michetti scappa". Così in un tweet la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi in merito all'assenza al confronto tra candidati sindaci di Roma, questa mattina, organizzato da Confcooperative Roma. Michetti era assente anche ieri al confronto promosso dalle Acli e non ha partecipato neanche a due confronti precedenti. (Rer)