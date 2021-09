Ue: Parlamento, a lavoratori piattaforme digitali stesse tutele e paghe dei tradizionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati riconoscono da un lato le opportunità per la creazione di posti di lavoro e l'aumento della scelta che il lavoro su piattaforma ha portato, ma dall'altro sono preoccupati per le cattive condizioni di lavoro spesso affrontate da questi lavoratori. Dato che i lavoratori delle piattaforme sono spesso soggetti a maggiori rischi per la salute e la sicurezza, come incidenti stradali o lesioni causate da macchinari, dovrebbero essere dotati di adeguati dispositivi di protezione personale. Per questo, secondo l'Eurocamera, quelli attivi nei servizi di trasporto e consegna dovrebbero avere un'assicurazione contro gli infortuni garantita. Il Parlamento vuole inoltre che gli algoritmi che regolano le funzioni come l'assegnazione dei compiti, le valutazioni, i prezzi e le procedure di disattivazione siano trasparenti, non discriminatori ed etici. I lavoratori dovrebbero avere la possibilità di contestare le decisioni prese dagli algoritmi e dovrebbe sempre esserci una supervisione umana del processo. (Beb)