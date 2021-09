Covid: Gimbe, scendono nuovi casi e terapie intensive, in ospedale quasi tutti non vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, a livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7 per cento in area medica e 6 per cento in area critica), anche se persistono notevoli differenze regionali: per l’area medica si collocano sopra la soglia del 15 per cento Sicilia (21 per cento) e Calabria (17 per cento); per l’area critica sopra la soglia del 10 per cento Marche (13 per cento), Sicilia (11 per cento) e Sardegna (11 per cento). "Iniziano a scendere anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – con una media mobile a 7 giorni di 36 ingressi/die rispetto ai 42 della settimana precedente". (Ren)