G20: Cremlino, ancora in fase di valutazione partecipazione Putin al summit di Roma

- La partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 a Roma, previsto per la fine di ottobre, è ancora in fase di valutazione. E' quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa. "La questione è in esame, vi informeremo non appena verrà presa una decisione", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce del Cremlino in precedenza ha affermato che Putin potrebbe prendere parte al vertice online urgente qualora fosse necessario convocarlo. Attualmente il capo dello Stato russo è in isolamento dopo che sono stati rilevati diversi casi di Covid-19 fra i membri del suo entourage. (Rum)