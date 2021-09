Difesa: Francia, rottura contratto dell’Australia è “pugnalata alle spalle”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia nel settore della sicurezza che ha portato alla rottura del contratto da 56 miliardi di euro firmato da Canberra con la Francia per la fornitura di sottomarini è una “pugnalata alle spalle”. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Nel 2016 Naval Group era stato selezionato dall’Australia per la fornitura di dodici sottomarini a propulsione convenzionale. “Sono in collera, questo non si fa tra alleati”, ha detto il ministro francese, ricordando che è stata “tradita” quella “relazione di fiducia” costruita tra Francia e Australia. Secondo il capo della diplomazia francese, il presidente statunitense Joe Biden, ha preso una decisione “alla Trump”. (segue) (Frp)