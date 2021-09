Difesa: Francia, rottura contratto dell’Australia è “pugnalata alle spalle” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come emerso ieri dalla stampa australiana, il governo di Canberra intende annullare il contratto con Naval Group, che secondo le stime sarebbe potuto arrivare a costare 90 miliardi di dollari. Il quotidiano “The Australian Financial Review”, ha riferito ieri che l’esecutivo guidato da Scott Morrison potrebbe unirsi a un progetto a guida Usa-Regno Unito per un sottomarino a propulsione nucleare. Il governo di Canberra potrebbe essere stato spinto a cambiare posizione dall’evoluzione della situazione strategica nella regione del Pacifico e dell’Asia sudorientale, in particolare per le politiche aggressive della Cina. Gli Stati Uniti starebbero intanto pianificando l’impiego della base navale di Perth per i sottomarini della classe Virginia, mentre il Regno Unito, che impiega sottomarini a propulsione nucleare, dovrebbe aiutare l’Australia nello sviluppo di reattori. Secondo fonti del quotidiano “Afr”, Morrison avrebbe provato a contattare il presidente francese Emmanuel Macron per affrontare la questione, mentre la prossima settimana il premier australiano si recherà in visita a Washington. “Afr” riporta inoltre che ieri a Canberra si sarebbe tenuto un incontro segreto fra i membri del governo in merito al programma di sviluppo navale del Paese. (segue) (Frp)