Portogallo: Covid, primo Paese al mondo con oltre 80 per cento popolazione vaccinata

- Il Portogallo ha superato l'80 per cento della popolazione con vaccinazione completa contro il coronavirus ponendosi come Paese leader a livello mondiale. L'ultimo rapporto sulle vaccinazioni della Direzione generale della sanità (Dgs), con dati fino a domenica scorsa, mostra che quasi 8,3 milioni di persone sono ora completamente immunizzate e più di 8,8 milioni, l'85 per cento hanno ricevuto almeno una dose. I progressi nella vaccinazione le hanno permesso di diventare il paese al mondo con la più alta percentuale di popolazione completamente vaccinata, superando Malta. (Spm)