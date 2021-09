Droga: smantellata rete di spaccio nel Nord-Est, 7 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito, tra le province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, una vasta operazione contro il narcotraffico. Sono stati eseguiti numerosi provvedimenti restrittivi e perquisizioni nei confronti di 21 indagati, attivi nello smercio all'ingrosso e al dettaglio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, destinate a soddisfare le piazze dello spaccio ricomprese tra le province del Nord-Est. L'indagine ha portato all'applicazione di 9 misure cautelari, 2 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, oltre ad altri indagati in stato di libertà, che avevano intessuto una ben articolata rete e filiera di spaccio di hashish e cocaina. “Quella individuata e disarticolata - commentano gli inquirenti- è sicuramente per circostanze, caratteristiche e quantitativi di hashish e cocaina movimentati, una importante centrale di stoccaggio e distribuzione degli stupefacenti destinati alle piazze del Friuli – Venezia Giulia e del Veneto, con elevati introiti illeciti nell'ordine di diverse migliaia di euro”. (Ren)