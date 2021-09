Regno Unito: rimpasto di governo, Johnson annuncerà altri cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Boris Johnson continua ad attuare delle modifiche nella squadra dei ministri dopo la decisione, annunciata ieri 16 settembre, di effettuare un rimpasto di governo. Adesso spetta al premier prendere decisioni sui ministri di secondo livello, in un processo che potrebbe richiedere alcuni giorni. I viceministri, soprattutto quelli già in carica, sono quindi in attesa di una chiamata da Downing Street. Johnson che ha promesso di "ricostruire al meglio" dopo la pandemia, ha sollevato dall'incarico Gavin Williamson come ministro all'Istruzione e Robert Buckland come titolare della Giustizia. Inoltre, Dominic Raab è stato sostituito nel ruolo di ministro degli Esteri con la conservatrice Liz Truss. Quest'ultima sarebbe la prima donna del partito Conservatore a ricoprire questo incarico e ha detto che utilizzerà questi poteri per "promuovere una visione positiva e aperta del Paese". A seguito della notizia del rimpasto, il primo ministro ha twittato che il suo nuovo esecutivo avrebbe "lavorato senza sosta per unire e rendere più forte l'intero Paese".(Rel)