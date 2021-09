Energia: Cingolani, su nucleare non ho cambiato idea, oggi non si può fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nucleare "non ho cambiato idea", oggi "non potremmo fare nulla". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. "Oggi noi non potremmo fare nulla di nucleare, perché abbiamo un referendum che dice no alle vecchie tecnologie, e quelle nuove ora non ci sono ancora", ha spiegato. "Io ho raccontato che oggi ci sono quattro Paesi che stanno studiando sorgenti di energia alternative, i reattori di 4/a generazione. Ho detto - ha continuato Cingolani - che queste fonti non sono mature, che probabilmente nel prossimo decennio capiremo se sono convenienti e sicure e se hanno requisiti interessanti. Qualora questo fosse verificato, sarebbe importante capire se possono essere usate", ha concluso il ministro.(Rin)