Marocco: re Mohamed VI nomina nuovo capo di Stato maggiore Forze armate

- Il Marocco ha annunciato ieri un cambiamento nel comando delle forze armate reali marocchine. Lo ha rivelato il ministero dei Palazzi reali e dei Protocolli in un comunicato, affermando che il re Mohammed VI ha nominato il comandante supremo e capo di stato maggiore generale delle Forze armate reali, il generale Doukur Darmi Belkheir Al Farouq, come ispettore generale delle forze armate reali, per succedere all'ispettore generale, il generale Dokour Darmy Abdel Fattah Al Warraq. (Res)