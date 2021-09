Algeria: i partiti politici criticano la legge elettorale per le elezioni comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici in Algeria che intendono partecipare alle elezioni comunali previste per il prossimo 27 novembre, hanno ritenuto che la legge elettorale non riflette realisticamente il contesto elettorale. In una lettera indirizzata al capo dell'Autorità di controllo elettorale, Mohamed Sharafi, i partiti hanno affermato che un numero delle firme richieste di 800 mila è una condizione "impossibile" ai partiti e alle liste indipendenti per garantire l'ingresso di 1.541 comuni e 58 consigli provinciali. I partiti hanno chiesto di limitare il numero di firme necessarie per entrare nelle località a 25 mila firme a livello di 25 governatorati e un minimo di 300 firme per ciascun governatorato, simile a quanto richiesto nelle elezioni legislativi gli stessi partiti hanno criticato il finanziamento dei giovani candidati nelle liste indipendenti e non fornire finanziamenti ai loro omologhi nelle liste di partiti. (Ala)