Tunisia: ministero Difesa invita i pescatori a non recarsi nelle acque territoriali dei Paesi limitrofi

- Il ministero della Difesa della Tunisia ha invitato tutti i pescatori a non recarsi con le proprie barche nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive o nelle zone di pesca dei Paesi limitrofi. La comunicazione del ministero giunge sullo sfondo delle proteste di pescatori della città di Zarzis del governatorato di Medenine contro i comportamenti della Guardia costiera libica nei loro confronti. Il ministero ha affermato, in un comunicato diffuso ieri, che sono state registrate alcune violazioni, come la deviazione della destinazione di pescherecci tunisini e stranieri. Il ministero ha spiegato che le unità della Marina stanno mettendo in sicurezza l'area di confine marittimo tra Tunisia e Libia e preservando la sovranità nazionale attraverso la presenza continua e il coordinamento continuo con la guardia costiera e la dogana. Il ministero ha sottolineato che sta lavorando per affrontare qualsiasi imbarcazione straniera che cerca di attraversare il confine o di praticare la pesca nelle acque territoriali tunisine o nella zona di pesca tunisina. I pescatori della città di Zarzis hanno organizzato lo scorso 13 settembre una manifestazione per protestare contro le minacce e gli inseguimenti durante le operazioni di pesca nelle acque territoriali tunisine da parte della Guardia costiera libica che è diventata una vera minaccia per le loro vite. (Tut)