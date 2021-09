Tunisia: sindacato Ugtt rinnova la sua richiesta di accelerare la formazione di un governo ristretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt) ha rinnovato la sua richiesta di accelerare la formazione di un governo ristretto per affrontare le questioni economiche, sociali e sanitarie, e garantire la continuità dello Stato, attuare i suoi impegni, fornire climi adeguati a superare la crisi e rappresentare lo Stato tunisino in tutte le sedi internazionali. Lo ha sottolineato in un comunicato diffuso ieri l’Ugtt, precisando che qualsiasi ritardo aggrava la crisi e minaccia l'unità del Paese. Il sindacato ha sottolineato la necessità di determinare la fine del periodo eccezionale e decidere le misure successive necessarie per uscire dalla crisi politica e dallo stato di paralisi generale che ha colpito la maggior parte degli organi dello Stato, secondo una visione consultiva e partecipata che dovrebbe poi contribuire alla discussione di una visione politica alternativa e allo sviluppo di una visione nazionale per un sistema di governo che goderà della legittimità popolare e politica. (Tut)