Mauritania: Covid, giunte in Paese quattro refrigeratori per conservare vaccini

- La Mauritania ha ricevuto ieri quattro refrigeratori per conservare i vaccini, in preparazione per ricevere il primo lotto del vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech. Il ministero della Salute mauritano ha affermato che questi frigoriferi, che variano in gradi tra -80 e -60 gradi, e hanno una capacità di 133mila dosi del vaccino, consentiranno la conservazione dei vaccini, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Le unità refrigeranti sono state consegnate alla Mauritania nell'ambito dell'iniziativa globale Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità. La Mauritania non è stata in grado di ricevere vaccini che richiedono la conservazione a temperature estremamente basse, a causa della mancanza di unità ad alta refrigerazione. Pochi mesi fa, il Paese ha ricevuto lotti di vaccino cinese Sinopharm, inglese AstraZeneca e americano Johnson & Johnson. (Res)