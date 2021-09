Filippine: guerra alla droga, governo non coopererà con l'indagine della Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine non coopererà con l'indagine formale intrapresa dalla Corte penale internazionale (Cpi) sui possibili reati commessi nell'ambito della guerra alla droga intrapresa dalla presidenza di Rodrigo Duterte. Lo ha annunciato Salvador Panelo, primo consulente legale del presidente filippino. "La posizione del presidente non cambia. La Cpi si è dimostrata decisa sin dal principio a procedere con un caso in violazione della nostra Costituzione, e persino del suo stesso Statuto di Roma", ha dichiarato Panelo. Il funzionario ha dichiarato che Manila non consentirà agli investigatori della Cpi di condurre indagini sul territorio nazionale filippino. La Cpi ha approvato ieri, 15 settembre, l'avvio di una indagine formale sulla vasta campagna contro il narcotraffico ordinata da Duterte dopo la sua elezione nel 2016, che ha portato alla morte di migliaia di persone. I giudici della Corte hanno stabilito, sulla base del materiale probatorio presentato dai procuratori, che "la cosiddetta campagna di 'guerra alla droga' non può essere ritenuta una legittima operazione di polizia", ma piuttosto un attacco sistematico alla popolazione civile. Su questa base, la Cpi intende indagare possibili fattispecie di crimini contro l'umanità imputabili all'amministrazione presidenziale filippina tutt'ora in carica. (Fim)