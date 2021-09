Sardegna: proroga di sei mesi per la tratta marittima Cagliari-Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continuità territoriale marittima fra Cagliari e Civitavecchia sarà garantita per altri sei mesi grazie ad una proroga. Lo ha assicurato il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini nel coeso del Question Time alla Camera: "Il Governo è fortemente impegnato ad assicurare la regolarità dei servizi di trasporto marittimo ed aereo da e per la Sardegna", ha detto Giovannini, che ha sottolineato come per per Cagliari-Civitavecchia "è stata selezionata un'offerta che prevede la prosecuzione del servizio per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni". A luglio il Ministero ha provveduto ad effettuare una consultazione dei principali operatori del settore, tra i quali Grendi, in partnership con Corsica Ferries, propedeutica all'eventuale affidamento diretto. (Rsc)