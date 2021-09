Taiwan: ministero Difesa spenderà altri 9 miliardi di dollari per armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan spenderà altri 240 miliardi di dollari taiwanesi (8,69 miliardi di dollari Usa) per l'acquisto di missili, attrezzature e navi militari nei prossimi cinque anni, al fine di rafforzare i suoi sistemi d'arma per resistere alla " grave minaccia" posta dalla Cina. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa di Taiwan, dopo che ieri l'aeronautica taiwanese ha stanziato 33 miliardi di dollari taiwanesi (1,19 miliardi di dollari) per l'aggiornamento delle sue basi, la riparazione delle piste e l'acquisizione di missili. "A fronte delle gravi minacce del nemico, le Forze armate nazionali sono impegnate nella preparazione militare, ed è urgente ottenere armi e attrezzature in un breve periodo di tempo", ha comunicato il ministero. Taiwan intende acquistare missili da crociera e navi da guerra, insieme ad altre attrezzature militari. Il nuovo investimento, che si aggiunge al budget della Difesa previsto per il 2022, pari a 471,7 miliardi di dollari taiwanesi, deve ancora essere approvato dallo Yuan legislativo di Taiwan. (Cip)