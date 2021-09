Somalia: scontri fra esercito e polizia a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri sono in corso a Mogadiscio, in Somalia, fra le truppe dell’esercito e gli agenti della polizia. Lo riferisce il “Somali Guardian”, precisando che colpi di armi da fuoco sono stati uditi da testimoni locali, ma non è ancora chiaro se ci siano vittime. Nella notte altri scontri sono scoppiati in città, nei quali un militare è morto e altre persone sono rimaste ferite. Le violenze rientrano nel quadro della crisi politica aperta fra il presidente Mohammed Abdullahi Farmajo e il primo ministro Mohammed Hussein Roble, i cui rapporti sono precipitati in seguito alla morte dell'agente di intelligence Ikran Tahlil, avvenuta in circostanze non ancora chiarite. (segue) (Res)