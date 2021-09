Somalia: scontri fra esercito e polizia a Mogadiscio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Roble ha respinto l'istituzione di una commissione d’inchiesta nominata dal presidente Farmajo per indagare sull’omicidio di Farah, come in precedenza fatto anche dai familiari della vittima, che hanno dichiarato di avere fiducia "solo nel tribunale militare", dove è stato presentato un esposto. Secondo “Garowe online”, Farmajo sarebbe sul punto di licenziare il capo del tribunale militare Hassan Ali Nur "Shuute", il cui ufficio è incaricato di condurre le indagini sulla morte dell'agente di intelligence. Lo scorso 2 settembre l'Agenzia nazionale d'intelligence e sicurezza (Nisa) ha dichiarato che Tahill, che lavorava nel dipartimento di sicurezza informatica, è stata uccisa da al Shabaab dopo essere stata rapita a Mogadiscio. Tuttavia, il gruppo jihadista ha negato il suo coinvolgimento nella scomparsa dell'agente. (Res)