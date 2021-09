Libia: Al Mishri conferma la preparazione di progetti di legge per la consultazione e l'accordo con il parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, ha confermato che il Consiglio ha preparato le proposte di legge da presentare alla Camera dei rappresentanti al fine di consultare e concordare, come previsto dall'accordo politico contenuto nella dichiarazione costituzionale. E' quanto emerso in un colloquio telefonico con l'inviato Onu in Libia, Jan Kubis, durante il quale Al Mishri lo ha informato sulle ultime misure adottate dal Consiglio in merito alle leggi elettorali. Da parte sua, l'inviato delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità che la Camera dei rappresentanti e lo Stato si accordino sulle leggi elettorali e non adottino misure unilaterali, e ha affermato di aver chiesto a tutte le parti internazionali e al Presidente del parlamento la necessità rispettare questo. Il capo dell'Alto consiglio di Stato e l'inviato Onu in Libia hanno affermato il loro impegno di tenere le elezioni nella data prevista per il 24 dicembre e di fare sforzi per risolvere gli ostacoli. (Lit)