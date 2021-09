Libia: compagnia Noc annuncia ripresa esportazioni petrolifere dal porto di Hariga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di esportazione di petrolio presso il terminal di Hariga, nella Libia orientale, sono riprese nuovamente dopo che un gruppo di giovani ha concluso il sit-in all'interno del porto. Lo ha annunciato la compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) in un comunicato diffuso ieri sera. Secondo la Noc, la riapertura del porto di Hariga è avvenuta dopo una riunione tra il presidente della compagnia Mustafa Sanallah e il direttore generale di Sviluppo delle risorse Umane, con un rappresentante dei giovani che hanno protestato in questi giorni nel terminal petrolifero. “La compagnia petrolifera libica ha ascoltato tutte le richieste dei giovani laureati in protesta in ricerca di opportunità di lavoro adeguate esprimendo la sua comprensione della legittimità delle richieste e le sue riserve sul modo in cui le loro richieste sono state espresso, spiegando ai giovani le notevoli conseguenze tecniche ed economiche del blocco del petrolio", si legge nel comunicato. Allo stesso tempo, la società ha affermato il suo pieno sostegno alle richieste pacifiche ed il suo impegno di offrire opportunità di lavoro adeguate a tutti laureati in tutte le parti del paese, attraverso i programmi di preparazione e qualificazione dei laureati, che l'amministrazione della Noc desidera attuare nel prossimo periodo. (Lit)