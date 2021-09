Libia: Capo alta commissione elettorale riceve ambasciatore missione Ue, focus sostegno per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Alta commissione elettorale nazionale, Imad Al Sayeh, ha discusso ieri mercoledì, con l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia Jose Sabadell, lo svolgimento del processo elettorale previsto per il prossimo 24 dicembre e le modalità per sostenere la commissione nell'attuazione di tale diritto. Lo ha riferito l'ufficio stampa della commissione affermando che le due parti hanno esaminato i preparativi per la fase successiva dopo che la commissione ha ricevuto ufficialmente la legge elettorale e la valutazione finale del suo livello preparativo a procedere con l'attuazione. Al Sayeh e Sabadell hanno anche discusso il dossier di supporto tecnico e consultivo fornito dalla missione dell'Unione europea attraverso il progetto (People), la cui implementazione è supervisionata dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). Sabadell ha ribadito il sostegno dell'Unione europea affinché il popolo libico attraversi questa fase e si muova verso un futuro di pace e stabilità. (Lit)