Taiwan: Covid, l’isola riceverà domani altre dosi di vaccini Moderna e AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’isola di Taiwan riceverà domani 1,08 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Moderna e 640mila dosi di AstraZeneca. Lo ha confermato oggi durante una conferenza stampa il premier di Taiwan Su Tseng-chang, precisando che ulteriori dettagli verranno divulgati dal Centro epidemiologico nazionale (Cecc). Il presidente del Cecc, Chen Shih-chung, ha riferito ieri che le dosi di Moderna in arrivo saranno somministrate a quanti hanno già ricevuto la prima dose e saranno distribuite in ordine decrescente di età. Le dosi di AstraZeneca partiranno dalla Thailandia domani mattina e dovrebbero arrivare all'aeroporto internazionale di Taoyuan nel pomeriggio. Secondo le statistiche dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, con l'arrivo di questi due lotti, Taiwan avrà ricevuto fino ad oggi 17 milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19. (Cip)