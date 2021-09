Droga: smantellata rete di spaccio nel Nord-Est, 7 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini si sono avviate ad inizio anno, quando, durante un controllo in zona Fiera, sono stati rinvenuti in una Opel Astra condotta da un 43enne maghrebino, residente in città, oltre 10 chili di hashish e 100 gr. di cocaina. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato in flagranza. Prendendo le mosse da tale attività gli inquirenti hanno ricostruito i canali e la filiera di una vasta e ben articolata rete composta da grossisti, mediatori e pusher al dettaglio, attivi nello smerciare e spacciare, tra le province di Pordenone, Udine e Treviso, stupefacenti del tipo cocaina e hashish. L’attività illecita aveva per baricentro la provincia di Pordenone ed era già attiva dal 2020. È emerso, altresì, anche il tariffario delle droghe. I grossisti pagavano 5mila euro per 1 kg. di hashish, che, a loro volta, rivendevano ad intermediari, e ai pusher, con ricarichi di 500 euro ogni 100 gr. 2 le misure cautelari in carcere, 5 i provvedimenti di arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, che hanno colpito altrettanti cittadini marocchini, residenti ed attivi tra Pordenone, Pasiano di Pordenone, Fiume Veneto, Zoppola, San Vito al Tagliamento e Cordenons. Indagate in stato di libertà e perquisite altre 12 persone.(Ren)