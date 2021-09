Tagikistan: oggi e domani il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani (16-17 settembre) si tiene a Dushanbe, capitale del Tagikistan, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), di cui il Paese è membro insieme a Cina, India, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia e Uzbekistan. Il presidente tagiko, Emomali Rahmon, presiederà i lavori. Il primo ministro pachistano, Imran Khan, è in visita ufficiale nelle due giornate per partecipare all’evento e per impegni bilaterali. A Dushanbe sono giunti anche il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, e quello kirghiso, Sadyr Japarov, ed è atteso l’uzbeko Shavkat Mirziyoyev. I presidenti cinese, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin, interverranno in videoconferenza, così come il premier indiano, Narendra Modi. La situazione dell’Afghanistan, entrato come Stato osservatore nell’Organizzazione nel 2012, sarà certamente al centro del summit, in cui, secondo quanto annunciato dalla stampa nei giorni scorsi, potrebbe anche essere presa una posizione riguardo al riconoscimento del governo talebano.(Res)