Siria: inviato cinese all’Onu chiede di aumentare gli aiuti umanitari

- La Cina invita la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per un miglioramento della situazione umanitaria in Siria. Lo ha dichiarato ieri Geng Shuang, vice rappresentante permanente della Cina presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu). "La comunità internazionale dovrebbe attuare la risoluzione 2585 promuovendo progetti di recupero delle risorse idriche, di assistenza sanitaria e di istruzione in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale" della Siria, ha affermato Geng. La Cina “accoglie l'accordo di cessate il fuoco raggiunto dalle parti interessate a Daraa nel sud e sostiene il governo siriano nella stabilizzazione della situazione locale”, ha aggiunto Geng. Secondo le stime delle Nazioni Unite ad oggi oltre 13 milioni di persone in Siria necessitano urgentemente di assistenza umanitaria. (Cip)