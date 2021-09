Giappone: Covid, rinvenute altre fiale di vaccino anomale, per Pfizer nessun rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie giapponesi hanno rinvenuto altre fiale del vaccino contro la Covid-19 prodotto da Pfizer contenenti materia bianca di natura non identificata in sospensione. Le fiale, tutte inutilizzate, appartengono allo stesso lotto delle cinque fiale anomale già rinvenute dallo scorso fine settimana, tutte appartenenti al lotto FF5357. I presunti agenti contaminanti sono stati rinvenuti tra il 12 e il 14 settembre scorsi in due città vicine a Tokyo e nella prefettura di Osaka. Secondo la divisione giapponese di Pfizer, che non ha ancora effettuato l'analisi delle fiale anomale, la materia bianca in sospensione è probabilmente composta da ingredienti del vaccino che non si sono perfettamente disciolti, e i contenuti delle fiale dovrebbero essere sicuri a patto che la materia in sospensione si dissolva una volta diluita. Il mese scorso il ministero della Salute del Giappone ha ritirato 1,63 milioni di dosi del vaccino contro la Covid-19 di Moderna, dopo la scoperta di contaminanti esterni all'interno di un gran numero di fiale. (segue) (Git)