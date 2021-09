Malesia: governo accelera riapertura economia, per il premier lockdown insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha decretato la riapertura di 11 settori economici interessati dal blocco delle attività in vigore in quel Paese per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Ismail Saabri Yaakob, che si è detto preoccupato dagli effetti deleteri dei lockdown sulla salute mentale e il sostentamento economico dei cittadini. "La riapertura di 11 settori economici negli Stati sottoposti alla fase uno del Piano di ripresa nazionale è appropriato alla luce dell'elevato tasso di vaccinazione", ha dichiarato il premier nel corso di una audizione parlamentare. "Il governo ha assunto la decisione sulla base delle valutazioni di rischio del ministero della Salute e del ministero del Commercio domestico e degli affari dei consumatori", ha aggiunto Islamil. Il premier ha dichiarato che il 74,7 per cento della popolazione adulta della Malesia è oggi pienamente vaccinata contro la Covid-19, e il 91,6 per cento ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. (segue) (Fim)