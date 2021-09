Giappone: Covid, esperto di riferimento del governo dubbioso su allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale consulente del governo giapponese per la pandemia di Covid-19, Shigeru Omi, ha messo in guardia ieri da un allentamento affrettato delle restrizioni adottate nel Paese per contenere la propagazione del coronavirus, ed ha sollecitato a revocare le misure in vigore solo dopo la revoca dello stato di emergenza, recentemente prorogato al 30 settembre. Nei giorni scorsi il governo giapponese ha fatto trapelare l'intenzione di allentare le restrizioni in vigore nel Paese da novembre, quando dovrebbe essere completata la vaccinazione di tutti i cittadini giapponesi che intendono sottoporvisi. I piani del governo prevedono la revoca del divieto di servire alcolici nei locali pubblici, la possibilità per i cittadini di uscire dai confini delle loro prefetture di residenza e l'aumento del limite massimo delle presenze per i grandi eventi. "Anche se il tasso di vaccinazione è aumentato, ci sarà certamente un rimbalzo (dei contagi) se allenteremo improvvisamente le restrizioni", ha avvertito Omi nel corso di una audizione alla Camera dei rappresentanti della Dieta. "Credo che il percorso che dovremmo intraprendere è di revocare gradualmente le misure in vigore una volta scaduto lo stato di emergenza, e quando i contagi saranno calati sotto un determinato livello", ha aggiunto l'esperto. (segue) (Git)