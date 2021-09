Usa: Milley difende i colloqui telefonici segreti con la controparte cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa Mark Milley, Dave Butler, ha difeso i colloqui telefonici che il generale condusse con la sua controparte cinese durante gli ultimi mesi dell'amministrazione presidenziale di Donald Trump, all'insaputa di quest'ultimo. In una nota scritta, Butler sostiene che "le chiamate (di Milley) ai cinesi e ad altri, lo scorso ottobre e lo scorso gennaio, sono in linea con i doveri e le responsabilità di trasmettere rassicurazioni per mantenere la stabilità strategica". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di aver “grande fiducia” nel generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini dopo che le indiscrezioni del libro “Peril”, dei giornalisti Bob Woodward e Robert Costa, lo hanno messo il generale al centro di una vera e propria bufera. (segue) (Nys)