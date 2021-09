Indo-Pacifico: sottomarini, Francia adirata per l'esclusione da alleanza Usa-Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha reagito con durezza all'annuncio della nuova alleanza di sicurezza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che prevede tra le altre cose la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare a Canberra. "La scelta degli Stati Uniti di accantonare un alleato e partner europeo come la Francia da un partenariato strutturale con l'Australia, in un momento di sfide senza precedenti nella regione indo-pacifica (...) dimostra una mancanza di coerenza di cui la Francia non può che prendere atto con rammarico", recita un comunicato congiunto dei ministri di Esteri e Difesa francesi, Jean-Yves Le Drian e Florence Parly. Il partenariato annunciato da Stati Uniti, Australia e Regno Unito segna di fatto la fine dell'accordo sottoscritto dall'Australia con il colosso francese della cantieristica Naval Group. L'accordo, siglato nel 2016, prevedeva la costruzione di una nuova flotta di sottomarini d'attacco per l'Australia al prezzo di 40 miliardi di dollari. Sin dal principio, però, il contratto è stato segnato da ritardi e numerosi problemi di natura tecnica, anche per la difficoltà di Francia e Australia nel concordare i siti di produzione delle componenti dei sottomarini. (segue) (Res)