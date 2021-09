Lavoro: Orlando, impegno continuo sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai fatti di cronaca non vuole rispondere con slogan "fini a sé stessi, ma con un'azione costante e duratura. Perché le morti sul lavoro diminuiscano serve un impegno continuo nel medio periodo". Il ministro Andrea Orlando, in una intervista a "Famiglia cristiana" pone la questione "dei controlli, degli organici, della formazione" per aumentare la sicurezza e scongiurare nuovi drammi. Poi spiega in concreto come si sta muovendo il Ministero sulla questione: "Stiamo coordinando in modo più stabile e funzionale i soggetti che sono preposti agli accertamenti, stiamo sollecitando le Regioni a coprire i vuoti che si sono determinati nelle Asl che, lo ricordiamo, hanno una percentuale molto alta di competenze nel controllo sulla prevenzione, e poi abbiamo attivato un percorso di potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro con la nomina di un nuovo direttore e l'avvio di concorsi che porteranno entro il prossimo anno all'assunzione di oltre 2 mila persone". (segue) (Res)