Lavoro: Orlando, impegno continuo sulla sicurezza (2)

- E poi "c'è un secondo fronte che riguarda il tema della normativa. Abbiamo introdotto il principio della 'congruità' come condizione al rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributive) nell'ambito dell'edilizia. Ci sono delle tabelle sulla base delle quali si sa quanti dipendenti servono per realizzare una certa opera. Interventi per garantire il rispetto delle regole nei cantieri e per contrastare il lavoro nero, una delle principali cause di incidenti. Questi criteri entreranno in vigore a ottobre, ma fanno parte di un decreto già emanato". "Non escludiamo - aggiunge il ministro - che possa essere esteso anche in altri settori, come per esempio i servizi, dove c'è un rapporto molto stretto tra congruità dell'organico e sicurezza. Inoltre abbiamo ripreso la questione delle malattie professionali riattivando un tavolo sulla questione della normativa sull'amianto. Si tratta di un mostro silenzioso che continua a uccidere, anche se non se ne parla", ha concluso Orlando. (Res)