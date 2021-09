Vaccini: Palù (Aifa), terza dose ai fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Aifa e membro del Cts, Giorgio Palù, in una intervista a "Il Mattino" spiega perché è necessaria la terza dose agli immunodepressi: "La cosiddetta terza dose, aggiuntiva, per pazienti immunocompromessi e pertanto particolarmente esposti ad un esito grave dell'infezione da SARS-CoV-2 è necessaria in base alle evidenze di studi scientifici. Questi pazienti hanno una risposta immunitaria compromessa dalle patologie da cui sono affetti o dalle terapie a cui sono sottoposti e necessitano pertanto di uno stimolo vaccinale suppletivo e ravvicinato nel tempo (entro 28 giorni) dal completamento del ciclo di immunizzazione". "Per il resto della popolazione, - continua - la terza dose, il cosiddetto booster, che si è visto è in grado di potenziare di 8 o 10 volte la risposta immunitaria, potrà essere somministrata dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale". Il numero uno dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e componente del Comitato tecnico scientifico nazionale ricorda inoltre di come si è giunti al via libera, dal 20 settembre, per la somministrazione delle terze dosi agli immunodepressi: "La proposta, già avanzata oltre un mese fa nel Cts della Protezione Civile, è stata formalizzata dal Cda dell'Aifa giovedì 9 settembre". (segue) (Res)