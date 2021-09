Vaccini: Palù (Aifa), terza dose ai fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studi in proposito "dimostrano che in pazienti immunodepressi - per cause naturali (leucemie, immunodeficienze acquisite quali l'Aids) o cliniche (trapiantati, oncologici, pazienti con malattie autoimmuni che assumono farmaci immunosoppressori e anti rigetto) - un ciclo di due dosi di vaccino non è sufficiente a proteggere da Covid-19". Gli immunodepressi in prima battuta quindi e non i sanitari come all'inizio del Piano vaccinale, "perché sono i soggetti più a rischio anche in base al parametro della letalità e dunque vanno subito protetti. I sanitari, quelli particolarmente esposti al virus, potranno immediatamente dopo, entrare in lista di priorità", ha concluso Palù. (Res)